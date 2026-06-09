Михаил Мамута назначен зампредом Банка России

Член совета директоров Банка России Михаил Мамута с 10 июня вступит в должность заместителя председателя ЦБ. Соответствующий указ подписала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает пресс-служба регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Банка России Михаил Мамута

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Зампред Банка России Михаил Мамута

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее господин Мамута возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ) ЦБ. Одновременно на базе службы появятся два подразделения: Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН). Сама же СЗППиОДФУ будет упразднена в декабре 2026 года.

СЗПП займется регулированием и аналитикой в области защиты прав потребителей, взаимодействия с потребителями, финансовой грамотности и доступности. ДПН сосредоточится на превентивном поведенческом надзоре. «Такие изменения позволят повысить эффективность работы по направлениям деятельности и оперативность принятия решений»,— отметили в ЦБ. Михаил Мамута будет курировать деятельность подразделений.

Господин Мамута с 2011 года занимал должность советника руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, в 2014-2016 годах руководил Главным управлением рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ. В 2023 году стал членом совета директоров регулятора. Возглавлял СЗППиОДФУ с 2016 года.