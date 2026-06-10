«Инкаб» запустил производство подводного кабеля в Приморье

Группа «Инкаб» построила предприятие по производству подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК) в Приморском крае. Общий объем инвестиций в проект достиг 1,2 млрд руб., из которых 454 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа, сообщила пресс-служба ФРП. Новое предприятие стало второй частью производственной цепочки. Пермская площадка «Инкаб» выпускает оптический сердечник, который затем транспортируется на Дальний Восток. Там из него изготавливают готовый подводный кабель, устойчивый к работе на глубине до 4 км, и сразу отгружают на суда-кабелеукладчики.

Подводный ВОК рассчитан на срок службы не менее 25 лет и вмещает до 96 оптических волокон. Доля отечественного сырья в продукции достигает 92%. Выход обеих площадок на полную мощность позволит «Инкабу» производить более 2,5 тыс. км кабеля в год. Длина одного изделия может достигать 50 км, что соответствует мировым стандартам. Для арктических проектов это принципиально важно: навигационное окно там ограничено 4–5 месяцами, и возможность использовать длинные кабельные секции напрямую сокращает сроки и риски укладки.

Фонд развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) выделил средства по программе «Комплектующие изделия». Это не первый опыт сотрудничества: ранее за счет другого займа ФРП (315 млн руб. при бюджете проекта 400 млн руб.) «Инкаб» запустил в Пермском крае линию по выпуску сердечника для подводного кабеля. Новая продукция предназначена для высокоскоростной связи на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, а также на Черном, Каспийском и Балтийском морях. Кроме того, кабель востребован для нужд северного завоза, геологоразведки и создания инфраструктуры 5G в удаленных районах.