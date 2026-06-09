Треть компаний Татарстана завершила квартал с убытком

В январе–марте этого года убыточными оказались 31,1% предприятий Татарстана, их совокупный убыток составил 49 млрд руб. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля убыточных организаций выросла на 6,6 процентного пункта.

Наибольший объем убытков зафиксирован в обрабатывающих производствах, убыток компаний в общей сумме составил 23,3 млрд руб. Еще 6,8 млрд руб. убытков пришлось на сферу транспортировки и хранения.

Прибыль получили 68,9% организаций в общей сложности на 404,3 млрд руб.

Анна Кайдалова