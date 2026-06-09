Британская BP упростит структуру своего бизнеса

Британская энергетическая компания BP представила план реструктуризации. С 1 июля весь бизнес компании будет состоять из двух основных подразделений — добыча (Upstream) и переработка (Downstream) вместо нынешних трех — производство и операции (production and operations); газ и низкоуглеродная энергетика (gas and low carbon energy); обслуживание клиентов и контроль продукции (customers and products).

Глава BP Мег О’Нил полагает, что новая структура упростит операционную деятельность компании и повысит эффективность. После объявления о новой структуре акции BP подешевели на 2,2%.

В конце мая BP объявила об отставке председателя совета директоров Альберта Манифолда. Отставка вступила в силу немедленно, решение было принято советом директоров единогласно. Причиной указывались «серьезные опасения относительно важных стандартов корпоративного управления, надзора и поведения». В апреле на ежегодном собрании акционеры подвергли критике стратегию BP, направленную помимо прочего на сокращение инвестиций в возобновляемую энергетику.

Евгений Хвостик