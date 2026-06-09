В 2030 году в Перми построят новое здание для школы №109

Городские власти в 2028-2030 годах запланировали строительство нового здания школы № 109, рассказал в ходе прямого эфира глава Перми Эдуард Соснин. По его словам, в нем смогут обучаться до 900 школьников. Напомним, в начале января из-за движения грунта на существующем здании, рассчитанном на 565 учеников, по ул. Мира,4 образовались трещины. Образовательный процесс для учащихся организован в других школах. Прокуратура сообщила о том, что по данному факту проводится проверка. «Мы провели инструментальное обследование и пришли к выводу, что здание эксплуатировать нельзя, даже после проведения капремонта», - отметил господин Соснин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края