Продажи новых люксовых автомобилей в мае выросли на 6%

Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае увеличились на 6% год к году. Всего за месяц продали 71 автомобиль этого сегмента. Об этом сообщили в агентстве «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

При этом по сравнению с апрелем показатель снизился на 12%, отметили в агентстве. Среди брендов больше всего за май продали автомобили Rolls-Royce — 28 единиц.

На Lamborghini пришлось 18 проданных автомобилей, на Bentley — еще 17 единиц. Бренды Aston Martin и Ferrari реализовали по три автомобиля, Maserati — две машины. Самой популярной моделью стала Rolls-Royce Cullinan (17 автомобилей). Следом в модельном рейтинге идут Lamborghini Urus (13 единиц) и Bentley Continental GT (10 автомобилей).

Всего с начала 2026 года в России продали 305 автомобилей сегмента Luxury — на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года.