В поиске только лидеры

Количество сайтов, не входящих в топ-10 выдачи «Яндекса», теперь в нейроответах «Алисы» составляет не больше 10%. За август 2025 — январь 2026 года их доля снизилась в четыре раза. По словам участников рынка, такое сокращение связано с намерением компании повысить качество ответов и оптимизировать затраты на ИИ-анализ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными аналитического отчета «Ашманов и партнеры» об устройстве «Поиска с Алисой» в 2026 году. Из него следует, что за август 2025 — январь 2026 года доля сайтов, не входящих в топ-10 «Яндекса», сократилась в ответах «Алисы» с 40% до 10%. На сегодняшний день вероятность попадания в ответ «Алисы» снижается: примерно от 5-й позиции в органике «Яндекса» (не рекламе) к 10–12-й. Так, по словам авторов исследования, для попадания в нейроответы нужно вывести сайт хотя бы в топ-10, а еще лучше в топ-5.

В середине 2025 года выборка сайтов, на базе которой ИИ формулировал ответ, была широкой — в нее попадали сайты, не входящие в топ-30 обычного поиска, говорят аналитики. Такая логика отбора давала возможность выбиться в ИИ-ответы сайтам небольших компаний, которые крайне редко попадают в топ поиска, добавляют там. Сейчас же в «Яндексе», вероятнее всего, усилили регулирование жесткости привязки выдачи «Алисы» к топу поиска, чтобы уменьшить вероятность попадания в ИИ-выдачу менее релевантных сайтов, говорят в «Ашманов и партнеры».

После внедрения в поиск «Яндекса» и Google функции нейроответов, пользователи все чаще начали получать информацию от ИИ и перестали переходить на сайты источников. Тогда многие информационные ресурсы столкнулись с потерей до 30% органического трафика.

Некоторые собеседники “Ъ” на IT-рынке считают, что теперь только крупный бизнес сможет пробиться в нейроответы. МСБ-сегменту же придется отказаться от конкуренции в высокочастотных запросах и уходить в более узкие ниши, говорит руководитель продукта Visibla Servicepipe Ленар Магсумов. Органический поиск перестает быть бесплатным каналом. «Для малого бизнеса, который не может позволить себе войну гигантов за место в топе, путь к клиенту через ИИ-ответы в поиске фактически отрезан»,— соглашается основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК «Киберсистема») Игорь Бедеров. Так, «оставшиеся за бортом ИИ-блока» могут потерять от 20% до 40% поискового трафика в тех сегментах, где пользователи активно переходят на диалоговый интерфейс, заключает он.

В «Яндексе» заверяют, что попадание сайта в ответы «Алисы» определяется не позицией в органике, а «экспертностью и содержательностью контента».

«В ответах могут быть представлены как крупные, так и сайты МСБ с глубокой экспертизой. Быстрый ответ формируется так, чтобы максимально релевантно ответить на запрос пользователя, и в среднем формируется на основе около десяти источников»,— объясняет амбассадор интернет-площадок в поиске Михаил Сливинский.

В целом ИИ-поиск сегодня становится новым важным маркетинговым каналом для бизнеса, говорят собеседники “Ъ” в отрасли. При этом начиная с октября—ноября 2025 года уже наблюдается довольно существенное падение доли «Яндекса» в распределении трафика, напоминает основатель компании «Пиксель Тулс» Дмитрий Севальнев. Он считает, что на это как раз влияет появление нейроответа, при котором многие пользователи не переходят на сайты, а получают информацию непосредственно в результатах выдачи. В таких условиях бизнесу особенно важно уделять внимание тексту ответа и тому, как в нем представлен бренд и его услуги, заключает господин Севальнев.

Варвара Полонская