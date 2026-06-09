Затраты на посевную кампанию в Нижегородской области превысили 13 млрд рублей

В Нижегородской области затраты на проведение весенней посевной кампании составили 13,2 млрд руб. Из них собственные средства сельхозпроизводителей составили 6,4 млрд руб. Остальное — средства господдержки средств федерального и областного бюджетов, а также краткосрочные кредиты с субсидированием процентной ставки за счет бюджетов всех уровней. Об этом на заседании комитета по АПК в региональном заксобрании сообщил замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев.

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По его словам, в прошлом году затраты на посевную составили около 12,5 млрд руб. В текущем году они больше, так как за год изменились цены на топливо и семена. Так, в весенний период средняя стоимость на Кстовской нефтебазе ПАО «ЛУКОЙЛ» на летнее дизельное топливо составила 68,3 тыс. руб. за тонну, что на 10% больше по сравнению с годом ранее. Цена на бензин АИ-92 составила более 71,8 тыс. руб. за тонну, увеличившись за год более чем на 26%.

Из почти 238 тыс. га озимых культур погибло 5,6 тыс. га, это 2,4% от площади сева. Сейчас все погибшие культуры пересеяны. Сев яровых культур продолжается. К 9 июня засеяны 524 тыс. га (94% к плану). В частности, яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 338 тыс. га (90%), картофель — на 12,5 тыс. га (96%), овощи — на 700 га (88%), яровые масличные — на 70,6 тыс. га (115%).

По подсчетам областного минсельхоза, в 2026 году в Нижегородской области различными культурами будут засеяны 1,018 млн га. Это на 13 тыс. га меньше по сравнению с прошлым годом.

Замминистра отметил, что посевная проходит в сложных климатических условиях — поля медленно просыхают, из-за чего их приходится засевать частями. Из-за большого количества влаги в почве затруднено применение мощной широкозахватной техники.

«Также мы видим, что нижегородские аграрии меняют структуру сева. Они заменяют зерновые культуры на масличные, как на более маржинальные и востребованные на рынке. В этом году в два раза больше посеяно подсолнечника, в 1,5 раза увеличены посевы рапса»,— отметил господин Григорьев.

Полностью завершить посевную кампанию планируется на будущей неделе.

Андрей Репин