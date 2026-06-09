В Самарской области Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на двух пляжах

В Самарской области два пляжа признаны непригодными для купания. Это пляжи озера Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске. Отобранные на них пробы воды не соответствуют по микробиологическим показателям. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

При этом 14 других пляжей региона соответствуют установленным требованиям. В список в числе прочих вошли Итальянский пляж и «Волжский замок» в Тольятти, пляж АО «Самараагрострой» и пляж администрации сельского поселения Муранка в Шигонском районе, а также рекреационные зоны в Ставропольском и Нефтегорском районах и Кинеле.

В настоящее время завершается подготовка пляжей Самарской области к купальному сезону. Ориентировочный срок окончания работ — 15 июня 2026 года.

Георгий Портнов