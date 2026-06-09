Счет за свет не открыт

Конкурсный управляющий ПАО «Челябэнергосбыт» (ЧЭС) не смог привлечь к субсидиарной ответственности бывшего члена совета директоров компании Владимира Нестерова. Арбитражный суд Челябинской области, рассматривая соответствующее заявление с 2020 года, отказал в удовлетворении требований. Согласно документам суда, шесть лет назад конкурсный управляющий захотел привлечь к субсидиарной ответственности 81 физическое и юридическое лицо, в том числе бывших членов совета директоров и экс-соучредителей, включая иностранные компании. Общая сумма требований составила более 9 млрд руб. ЧЭС, бывший гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области, проходит через процедуру банкротства с 2019 года. По мнению экспертов, в делах с участием крупных энергетических компаний суд строже относится к доказательствам и внимательнее рассматривает требования кредиторов. Добиться взыскания субсидиарной ответственности с иностранных организаций очень сложно, считают эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области отказался привлекать к субсидиарной ответственности бывшего члена совета директоров банкротного ПАО «Челябэнергосбыт» Владимира Нестерова. Заявление конкурсного управляющего, которое рассматривалось с 2020 года, отклонено на заседании 26 мая текущего года. Информация об этом размещена в картотеке дел.

В настоящий момент опубликована только резолютивная часть решения суда. Сумма требований, которую предъявлял к Владимиру Нестерову конкурсный управляющий Данил Елистратов, не указана.

Согласно документам суда, заявление о привлечении Владимира Нестерова к субсидиарной ответственности по обязательствам ПАО «Челябэнергосбыт» подано 16 июля 2020 года. Однако, помимо него, в список привлекаемых к погашению долгов компании входили еще 80 физических лиц и различных компаний, в том числе иностранных. Общая сумма субсидиарной ответственности составила свыше 9 млрд руб.

Так, в список вошли 38 бывших членов совета директоров ПАО, а также экс-гендиректоры Павел Киселев, Андрей Красиков и Ирина Булгакова. Кроме того, в документе упоминаются челябинские бизнесмены Сергей, Евгений и Валерия Вайнштейны. Среди юридических лиц в списке можно увидеть компании, владевшие в разное время долями в уставном капитале «Челябэнергосбыта» — ООО «Перспектива», «АЭС — Инвест», «Челябинское управление энерготрейдинга», «РБК-Энергия», «ЛВЛ Инвестмент Групп», «Центр частного права электроэнергетики», «Базисэнерготрейд» и прочие, в том числе иностранные организации, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, Кипре, Багамских островах и ОАЭ: Valid Assets Ltd, Polar Star Resources Ltd, Brosworth Ltd, Nortoholme Investments, Industries S. A., Stanford Ventures Group Ltd, Kilkenny Industries S. A., Negus Limited.

В ходе разбирательств суд часть требований к некоторым физлицам и компаниям выделил в отдельные производства. Согласно данным с сайта «Федресурс», 37 заявлений первая инстанция уже отклонила. Остальные продолжают рассматривать.

«Ъ-Южный Урал» попытался связаться с конкурсным управляющим Данилом Елистратовым и направил ему запрос с просьбой прокомментировать решение суда. На момент написания материала ответ не поступил.

ПАО «Челябэнергосбыт» до 2018 года было основным энергоснабжающим предприятием и гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области. По решению Минэнерго РФ компания утратила этот статус. Функции гарантирующего поставщика перешли ОАО «МРСК Урала» (сейчас — ПАО «Россети Урал»). В том же году 1300 сотрудников «Челябэнергосбыта» перешли на работу в филиал «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

В июле 2019 года Арбитражный суд Челябинской области признал «Челябэнергосбыт» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство. Решение принято по заявлению ОАО «МРСК Урала», заявившее о долге в 3,5 млрд руб. за передачу электроэнергии на розничном рынке.

Ранее в ходе наблюдения временный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства, найдя сомнительные сделки по выводу активов ПАО «Челябэнергосбыт» перед процедурой. Тогда он установил факт причинения крупного ущерба в размере более 10 млрд руб.

По данным на 2021 год, в реестр требований ПАО «Челябэнергосбыт» включено 778 кредиторов на общую сумму 9,3 млрд руб. Тогда на рассмотрении находились заявления еще на 3,4 млрд руб. Всего было предъявлено 24 млрд руб. долгов. «Ъ-Южный Урал» также запросил у конкурсного управляющего обновленную информацию по состоянию на 2026 год.

Адвокат и советник Forward Legal Данил Бухарин отметил, что взыскание субсидиарной ответственности с иностранных компаний — одна из самых сложных категорий дел.

«Российские суды выработали подходы, позволяющие привлекать к субсидиарной ответственности иностранных лиц, и соответствующие прецеденты существуют. Однако получение судебного акта — только первый этап. Гораздо сложнее добиться его исполнения за пределами России. Все зависит от конкретной юрисдикции, наличия международных механизмов признания решений и, что особенно важно, от того, сохранились ли у таких компаний активы и можно ли установить их конечных бенефициаров»,— подчеркнул эксперт.

По его словам, большое количество отказов в требованиях кредиторов может свидетельствовать о высоком стандарте доказывания в подобных делах. В крупных энергетических компаниях намного сложнее доказать причастность бывших управленцев к банкротству.

«Важно подчеркнуть, что споры вокруг бывших гарантирующих поставщиков электроэнергии обычно отличаются большим объемом доказательств, множеством взаимосвязанных сделок и значительным количеством потенциальных ответчиков. В итоге суды подходят к таким требованиям достаточно осторожно и требуют от заявителей детального подтверждения роли каждого конкретного лица. Конкурсному управляющему необходимо доказать, что конкретное лицо фактически контролировало должника и своими действиями либо бездействием способствовало его неплатежеспособности. В крупных энергетических компаниях с многоуровневой структурой управления и большим количеством участников сделать это особенно непросто»,— заключил эксперт.

Ольга Воробьева