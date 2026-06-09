При стрельбе на авианосце США John F. Kennedy погиб матрос

На борту американского авианосца John F. Kennedy произошла стрельба, при которой погиб матрос. Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя военно-морских сил (ВМС) США.

Как уточнили в ВМС, сотрудники экстренных служб узнали об инциденте на борту авианосца около 5:16 по местному времени 6 июня. При ЧП погиб помощник боцмана Джесс Брэсуэлл. Следствие ведет Военно-морская служба уголовных расследований. Подозреваемый в стрельбе — также матрос. Его задержали, но официальных обвинений пока не предъявлены.

По информации издания, авианосец еще не передан флоту: в феврале текущего года он прошел первые ходовые испытания. Сейчас корабль находится в порту Ньюпорт (штат Вирджиния). Его команда насчитывает не менее 43 моряков.

John F. Kennedy — второй из 10 запланированных атомных авианосцев класса «Джеральд Р. Форд», которые будут построены Newport News Shipbuilding, подразделением Huntington Ingalls Industries. Авианосец должны поставить и официально ввести в состав Военно-морского флота в марте 2027 года. Как уточняет USNI News, строительство John F. Kennedy началось в 2015 году, ввести его в эксплуатацию планировалось в 2025-м, но затем сроки передвинули на март 2027 года, а с начала 2026 года корабль проходит ходовые испытания.