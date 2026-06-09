В думе Екатеринбурга предложили переселять инвалидов из хрущевок в новостройки

Администрация Екатеринбурга должна переселить маломобильных жителей города из домов, возведенных во времена Советского Союза, в здания современной постройки, заявил депутат гордумы Александр Колесников («Единая Россия») на заседании представительного органа. По его словам, сейчас надзорные и контролирующие органы требуют от управляющих компаний привести помещения в соответствие с просьбами инвалидов, однако в старых объектах не всегда возможно технически установить пандус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Надо не изобретать велосипед, а переселять инвалидов в новые строящиеся дома, которые приспособлены для нужд, в том числе колясочников. В своем время поменялось законодательство, и это сейчас при проектировании нового строительства обязательно»,— сказал господин Колесников, предложив проработать вопрос первому вице-мэру Рустаму Галямову и заместителю главы Екатеринбурга Владимиру Гейко.

Депутат добавил, что квартира маломобильного, в случае переезда хозяина, должна передаться муниципалитету. «Я хочу, чтобы администрация активно занялась, потому что на территории Железнодорожного района обращений по оборудованию подъездов масса, и где нет возможности, даже при всем желании»,— подчеркнул Александр Колесников.

Директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева заявила, что за 2025 и 2026 годы учреждение не получало обращения от горожан на установку пандусов в многоквартирных домах. Она заверила, что при поступлении заявок чиновники будут писать в управляющие компании с просьбой решить вопрос с оборудованием помещений для маломобильных граждан и обращаться за помощью в районные администрации и свердловские министерства социальной политики; энергетики и ЖКХ.

Василий Алексеев