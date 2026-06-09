Нижегородское правительство увеличило предельный объем облигационных займов

Правительство Нижегородской области увеличило предельный объем размещения облигационных займов в 2026—2028 годах с 15 млрд до 20 млрд руб. Документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас минфин Нижегородской области готовится разместить облигационный заем на 20 млрд руб. Срок обращения государственных ценных бумаг составит три года. Заем привлекают для погашения дефицита областного бюджета и рефинансирования ранее привлеченных заимствований.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025–2027 годах минфин планировал разместить три облигационных займа на 37 млрд руб. На 1 июня 2026 года госдолг региона составил 208,4 млрд руб., на государственные ценные бумаги в структуре долга приходится 25,5 млрд руб.

Владимир Зубарев