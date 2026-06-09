Бренды зайдут через дистрибутора

Иностранные бренды могут вернуться в Россию, но только на полки магазинов, а не официальным представительством. Об осторожном интересе компаний РБК сообщили в Американской торговой палате в России. Там уже работает консультативный отдел, который собирает запросы бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Предполагается, что будет создан головной иностранный дистрибутор. Через него западная компания сможет возобновить свое присутствие на российском рынке, будет управлять сбытом, ценами и охватом. Открывать офис при этом не потребуется. По такой модели будут продавать товары, не входящие в санкционные списки, в том числе и промышленные, как, например, автозапчасти, пояснил партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков:

«Владельцы брендов очень внимательно следят, не наносит ли ущерба бренду импорт определенных товаров в отдельную страну и дальнейшее распространение и использование этого товара. Естественно, лучше контролировать эти моменты, если ты так или иначе присутствуешь в стране, пусть даже путем создания импортной структуры за ее пределами. Выбор у производителя этих товаров такой: либо они оставляют эту нишу тем, кто будет ввозить товары на свой страх и риск (в том числе в режиме параллельного импорта), либо создают какую-то структуру в соседней стране.

Это может быть Казахстан, Киргизия, Армения или иные дружественные России страны».

Для работы по такой схеме бренд придется исключить из перечня товаров для параллельного импорта, отмечают собеседники РБК. Также нужно будет получить разрешение правообладателя на ввоз продукции в страну. Но, открывая через дистрибутора доступ на российский рынок, иностранцы получат и целый пакет серьезных рисков, предупреждает руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин:

«Создаются те же санкционные риски, которые для них были. И работа с серьезным дистрибутором может прекратиться в один момент, когда власти той или иной страны предъявят этой компании претензии. Так уже было неоднократно, и некоторые компании, продолжавшие работу в России, получали предостережение. А в некоторых случаях против них возбуждали уголовные дела. Поэтому, думаю, схема не совсем устойчива. Кроме того, здесь еще одна переменная, которую нужно учитывать, — это включение товаров в перечень для параллельного импорта».

Поиск путей возврата в Россию для брендов — мера вынужденная, отмечают игроки рынка: в Европе выручка падает, на Ближнем Востоке ситуация нестабильная.

Для россиян же откроется доступ к оригинальному товару под контролем производителя. Однако директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов считает схему с дистрибутором избыточной. По его словам, потребительский сегмент и сейчас насыщен импортом:

«Импортные потоки централизованы, и даже напрягаться не надо, чтобы полностью заблокировать эту схему. При этом существует налет недоверия к российским предпринимателям. А наши чиновники, которые принимают решения, не хотят позволять инвестировать в сопровождение, импорт, обслуживание и гарантийные обязательства. Российские бизнесы не хотят, чтобы мы сами наработали компетенции, чтобы умели все это делать, они хотят, чтобы это делали иностранцы. Зачем? Уже после того, как эти иностранцы всем показали, как они соблюдают иностранные санкции и уходят с нашего рынка, я просто не понимаю.

Ну и потом нужно понимать, что вина возникновения параллельного импорта лежит исключительно на иностранном правообладателе, который почему-то в России продает товары либо дороже, либо хуже, либо вообще отказывается их поставлять. То есть люди не хотят официально возвращаться, но хотят получить обратно монополию.

Чем это заканчивается? Тремя видами дискриминации: качественной, ценовой и ассортиментной».

Сейчас в перечень для параллельного импорта, который утверждает Минпромторг, входит примерно 1,8 тыс. позиций: смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другая электроника и бытовая техника, а также автомобили, промышленное оборудование и фармацевтические товары. Список корректируется с интервалом в несколько месяцев. Из него исключаются товары, производство которых налажено внутри страны с локализацией свыше 70%.

Светлана Белова