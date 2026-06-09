Уральца приговорили к 19 годам колонии за убийство семейной пары 26 лет назад

Сысертский районный суд приговорил ранее судимого жителя Серова Виктора Бороздина к 19 годам и 4 месяцам колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве супружеской пары, совершенном в Арамили в ночь на 27 сентября 1999 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Свердловской области Фото: СУ СКР по Свердловской области

Суд установил, что преступление произошло во дворе частного дома на улице Чапаева на почве личной неприязни. Виктор Бороздин совместно с соучастником (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) приехал к знакомым. Нна лай собаки из дома вышел хозяин и впустил мужчин во двор, где между ними возник конфликт.

В ходе ссоры хозяин дома был застрелен из пистолета Макарова. На шум вышла его супруга, после чего нападавшие расправились и с ней. После этого мужчины осмотрели дом, убедились, что внутри никого нет, и скрылись с места происшествия. В момент нападения в доме находилась 9-летняя дочь супругов, которой удалось спрятаться и выжить.

В ходе осмотра места происшествия в доме были обнаружены наркотические вещества, однако причастность погибших к их незаконному обороту установлена не была.

Раскрыть преступление удалось спустя годы благодаря проведению баллистической и дактилоскопической экспертиз: следы фигуранта совпали с материалами другого уголовного дела.

В суде Бороздин вину не признал и настаивал на алиби, заявляя, что в день убийства находился в другом населенном пункте, где приобретал лошадей, а его следы могли остаться в доме ранее, поскольку он был знаком с погибшими. Однако эти доводы не нашли подтверждения. Суд на основании совокупности доказательств, включая экспертизы и показания свидетелей, пришел к выводу о доказанности вины подсудимого.

Полина Бабинцева