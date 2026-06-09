Госдума приняла закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об административной ответственности за авторизацию пользователей на сайтах с помощью зарубежных сервисов. Штрафы предусмотрены для владельцев информационных ресурсов.

Для граждан штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

В декабре 2023 года вступил в силу закон, по которому запрещается вход и регистрация на всех российских ресурсах через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google. В законе не были предусмотрены штрафы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснял, что новый закон о штрафах не коснется «обычных пользователей интернета», а только владельцев сайтов и приложений. «Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран»,— говорил депутат.