«Почта России» нарастила объем размещения облигаций до 7 млрд рублей

АО «Почта России» увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 003Р-07 с офертой через два года с 5 млрд до 7 млрд руб, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел 9 июня с 11:00 до 15:00 мск.

Изначально ориентир ставки ежемесячного купона составлял не выше 17,3% годовых. По итогам размещения он был снижен до 16,95% годовых. Это соответствует доходности к оферте на уровне 18,33% годовых.

Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, «ВТБ Капитал трейдинг», Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, Sber CIB и Т-Банк. Техническое размещение запланировано на 15 июня. Бумаги будут реализованы по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Выпуск соответствует требованиям для вложения средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Сейчас в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций «Почты России» общим объемом 144,7 млрд руб. Согласно отчетности компании, чистый убыток «Почты России» в первом квартале 2026 года сократился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,6 млрд руб. Выручка выросла на 1,3%, до 54,1 млрд руб.