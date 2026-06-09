Суд в Петербурге запретил фильм «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга запретил в России три зарубежных фильма — «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Убей своих любимых» Джона Крокидаса и «С любовью, Саймон» Грега Берланти. Основанием для запрета стало распространение в этих картинах «деструктивной идеологии», противоречащей российским традиционным ценностям, сообщила пресс-служба судов города.

«В сети по шести ссылкам были обнаружены информационные материалы... Установлено, что на указанных интернет-страницах размещена информация, вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.—"Ъ") и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений»,— указано в пресс-релизе. Решение суда вступает в силу немедленно.

Решение инстанции в том числе учитывало указ президента России от 2022 года, согласно которому государственная политика страны нацелена на «сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи от поколения к поколению, а также противодействие распространению деструктивной идеологии».

Фильм «Назови меня своим именем» снят в 2017 году по одноименному роману Андре Асимана. Главную роль в картине — 17-летнего Элио Перлмана — сыграл актер Тимоти Шаламе. Действие романтической драмы происходит в северной Италии в 1983 году.

Премьера биографической драмы «Убей своих любимых» состоялась в 2013 году. В центре сюжета — обучение поэта Аллена Гинзберга (Дэниел Рэдклифф) в Колумбийском университете в Нью-Йорке в 1940-х годах и его знакомство с Люсьеном Карром (Дейн Дехан). Картина раскрывает истоки литературного бит-поколения в США в годы Второй мировой войны и их влияние на американскую прозу и поэзию в 1950-х.

«С любовью, Саймон» вышел в мировой прокат в 2018 году. Фильм повествует о принятии главным героем собственной идентичности. Сюжет картины разворачивается в одной из школ в США. Роль старшеклассника Саймона Спира исполнил Ник Робинсон.