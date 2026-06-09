Жители Удмуртии оформили 8,2 тысячи самозапретов на кредиты в мае

8,2 тыс. самозапретов на кредиты и займы установили жители Удмуртии в мае. Большинство из них были оформлены на портале «Госуслуги» — 7,4 тыс. Остальные — через МФЦ. По количеству оформленных самозапретов республика заняла 29-е место среди 30 регионов РФ. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Спрос на установку самозапретов со стороны граждан постепенно снижается. Это может свидетельствовать, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, это уже сделали. Еще одна причина снижения интереса — успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Количество самозапретов, установленных гражданами страны, составило 775,5 тыс. Это на 27,3% меньше по сравнению с апрелем. Услугой его снятия потенциальные заемщики воспользовались 117,9 тыс. раз. На 1 мая общее количество граждан с самозапретом в России составило 20,8 млн человек. С момента ввода такой опции 1,5 млн человек предпочли снять самозапрет.