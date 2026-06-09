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В Ижевске открылся новый автосалон OMODA и JAECOO от «АСПЭК-Авто»

Автомобили уже готовы к тест-драйву

В Ижевске начал работу новый автосалон OMODA и JAECOO от компании «АСПЭК-Авто». Он расположен на улице Союзная, 2д. Гости могут познакомиться с моделями OMODA C5 и OMODA C7, а также JAECOO J6, JAECOO J7 и JAECOO J8.

Фото: предоставлено «АСПЭК-Авто»

Фото: предоставлено «АСПЭК-Авто»

Автомобили уже готовы к тест-драйву. Посетители могут лично оценить дизайн, комфорт, технологии и динамику моделей, а также получить консультацию специалистов по комплектациям, условиям покупки, кредитным программам, трейд-ин и сервисному обслуживанию.

«АСПЭК-Авто» приглашает жителей Ижевска и других городов Удмуртии посетить новый автосалон OMODA и JAECOO на улице Союзная, 2д.

Записаться на тест-драйв можно на сайте:

JAECOO «АСПЭК-Авто» https://jaecoo-aspec.ru/

OMODA «АСПЭК-Авто» https://omoda-aspec.ru/

ООО АСПЭК-ПРЕМИУМ

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