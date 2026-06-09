Саратовская область попала в антилидеры по качеству воды и шуму

Саратовская область заняла третье место в РФ по доле централизованных источников питьевой воды, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Как следует из доклада Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения за 2025 год, показатель несоответствия составил 74,3%. В пробах воды из водоемов региона обнаруживались кишечные бактерии и паразиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

При этом регион вошел в число субъектов с наименьшими показателями инфекционной и паразитарной заболеваемости, а также онкологии и отравлений. Саратовская область также отмечена как территория с одной из самых низких «комплексных химических нагрузок» на здоровье населения.

Вместе с тем в регионе фиксировались превышения предельно допустимых концентраций диоксида серы и аммиака в атмосферном воздухе. По данным Роспотребнадзора, это влияет на рост заболеваемости населения.

Доля проб почвы, не соответствующих санитарно-химическим нормативам, составила 10,3% — это десятое место в РФ. По результатам замеров шума на территориях жилой застройки 69% проб не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. Регион вошел в тройку аутсайдеров в стране по данному показателю.

Норматив иммунизации от кори детей в возрасте двух лет в регионе не достигнут: при целевом показателе 97,14% привито менее 90% детей.

Нина Шевченко