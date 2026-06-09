Норвегия выделит более $120 млн на закупку морских дронов для Украины

Власти Норвегии в 2026 году выделят 1,2 млрд норвежских крон (около $127 млн) на разработку и закупку морских беспилотников для Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства.

Как отмечается в публикации, закупать беспилотные аппараты будут в том числе у норвежских и украинских производителей. Средства норвежские власти направят по программе Нансена — плану помощи Украине, рассчитанному до 2030 года.

«Норвежская морская промышленность является мировым лидером. Я рад, что этот опыт может быть использован для поддержки борьбы Украины»,— заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Он отметил, что ВСУ используют морские беспилотники для наступательных операций, обороны и разведки.

Сегодня прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и господина Стёре в столице Эстонии Таллине. В начале июня украинский президент сообщал, что норвежские власти согласились помогать Украине с поставками средств ПВО.