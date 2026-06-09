В Орске вынесли приговор экс-руководителю УЖКДХТ за неисполнение обязанностей

Октябрьский районный суд Орска вынес приговор бывшему начальнику управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ) за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с ноября 2021 по апрель 2023 года руководитель управления администрации распределял средства на отлов бездомных животных. Однако их поимкой за все время никто не занимался, из-за чего от нападений бездомных собак пострадали 64 человека, в их числе — 43 несовершеннолетних. В суде отметили, что действия чиновника нарушили права и интересы городской администрации, так как ранее районные суды Орска удовлетворили 23 исковых заявления от местных жителей, которые пострадали от бездомных животных. Общая сумма исков составила 1,65 млн руб.

Свою вину подсудимый отрицал, однако правоохранители доказали его причастность ко всем преступлениям. Учитывая все обстоятельства, суд назначил экс-начальнику штраф 1 млн руб. и другое наказание в виде лишения права занимать должности в органах местной власти на два года. На данный момент приговор не вступил в законную силу.