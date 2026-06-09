В Самаре шоколадную фабрику «Добрые вести» продают за 99 млн рублей

Шоколадная фабрика «Добрые вести» в Самаре выставлена на продажу за 99 млн рублей. Сообщение размещено на сайте объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Речь идет об объекте на Заводском шоссе, 101, к. 1. В объявлении говорится, что «фабpикa являeтcя пpeeмником традиций и peцeптуpы Kуйбышевcкой кoндитерcкoй фaбpики» и выпускает «веcь cпeктp шоколадных конфет».

В стоимость продажи входят производственные помещения общей площадью около 4,2 тыс. кв. м, административное здание (220 кв. м) и земельный участок (3 тыс. кв. м). Мощности фабрики позволяют производить от 15 тыс. т продукции в год.

Шоколадная фабрика «Добрые вести» в Самаре была ликвидирована в 2016 году в результате банкротства. Юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Фабрика «Добрые вести» была зарегистрирована в 1998 году и занималась производством шоколадных изделий. В 2000-е годы компания занимала второе место на местном рынке по обороту после шоколадной фабрики «Россия». В 2007 году была создана группа компаний «Добрые вести», в которую вошли сама фабрика и сбытовое подразделение ООО «Торговый дом „Добрые вести“». Тогда же компания взяла кредит в банке «ГЛОБЭКС» для расширения производства, заложив при этом все имеющиеся активы.

В 2012 году завод перешел в собственность Дмитрия Иоффе, бывшего владельца сети казино. В том же году ФНС провела проверки, и компании было доначислено 4,5 млн рублей налогов. За этим последовали проверки прокуратуры по фактам нарушения трудового законодательства. После этого налоговая служба подала заявление в арбитражный суд о признании фабрики банкротом.

25 октября 2013 года на предприятии ввели конкурсное производство. Основным и залоговым кредитором стал банк «ГЛОБЭКС» с долгом в 50,5 млн рублей.

Весной 2015 года права на торговую марку «Добрые вести» выкупило ООО «Фабрика Лактомелия» — производитель сахарной ваты и глазированных сырков. В покупку и модернизацию предприятия вложили около 160 млн рублей, планировалось увеличить мощности фабрики со 120 до 200 тонн в год. Несмотря на это, компания была признана банкротом.

В настоящее время на Заводском шоссе, 101, к. 3, в Самаре работает организация с названием «Добрые Вести», которая относится к категории «Кондитерская; Производство кондитерских изделий». Это не правопреемник ликвидированной фабрики, а новая организация.

Георгий Портнов