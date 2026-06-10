ВТБ: каждый пятый опрошенный россиянин не знает, за какие услуги можно оформить налоговый вычет

24% россиян ежегодно подают документы на оформление налогового вычета. Однако почти каждый пятый (22%) не знает, за какие услуги можно получить частичный возврат денег. Это следует из данных опроса ВТБ (MOEX: VTBR), с которыми ознакомился «Ъ».

Треть опрошенных указали, что подают документы в основном после крупных затрат — например, покупки недвижимости или оплаты лечения. Чуть меньше (28%) пока ни разу не оформляли вычет, но рассматривают такую возможность. Самыми востребованными категориями вычетов среди респондентов оказались: лечение (36%), покупка недвижимости (34%), обучение (21%), инвестиции (13%), спорт (10%) и благотворительность (5%).

Зачастую респонденты не могут оформить налоговый вычет из-за недостатка информации о том, как его получить. 22% опрошенных не знали, за какие услуги его можно получить, 19% — не хватило времени на подготовку документов, а 16% не стали оформлять его, поскольку опасаются ошибок и отказов со стороны налоговых органов.

Налоговый вычет — это определенная сумма дохода, которая не облагается налогом, или возврат части уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из-за некоторых понесенных расходов. Получить его может любой россиянин или иностранец, проживающий в стране более 183 дней в году и уплачивающий налог на доход в размере 13%. Его можно оформить по пяти категориям: стандартной, социальной, имущественной, профессиональной и инвестиционной.