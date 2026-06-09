В Кировской области через суд пытаются вернуть в федеральную собственность 100 гектаров земель лесного фонда в Арбажском округе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области через суд пытаются вернуть государству 100 гектаров леса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Кировской области через суд пытаются вернуть государству 100 гектаров леса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Участок на территории Сорвижского лесничества ранее передали в аренду для сельскохозяйственного использования, однако фактически он относится к землям лесного фонда. На территории растет лес, который арендатор планировал вырубить. Предварительная стоимость древесины оценивается в 250 млн руб.

До рассмотрения дела суд запретил проводить рубку леса.

Анна Кайдалова