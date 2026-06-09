Наркотрафик идет в руку со временем

Производители и транспортировщики наркотиков все чаще используют в своем нелегальном бизнесе новые технологии, такие как искусственный интеллект и беспилотники. Как отмечает в своем ежегодном докладе Управление ЕС по борьбе с наркотиками, это осложняет борьбу с запрещенными веществами, от передозировки которыми за один год во всем Евросоюзе погибли около 7,6 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Управление ЕС по борьбе с наркотиками опубликовало ежегодный доклад о ситуации с запрещенными веществами на территории 27 стран ЕС, а также Норвегии и Турции. В нем отмечается, что «в Европе по-прежнему высока доступность нелегальных наркотиков: на нелегальном рынке представлено множество запрещенных веществ, и они нередко отличаются высокой концентрацией или чистотой. Среди них — новые вещества, о рисках для здоровья которых как потребители, так и ученые знают недостаточно, а также сильнодействующие препараты, которые несут повышенный вред». В интервью Financial Times исполнительный директор управления Лоррейн Нолан отметила, что ее ведомство «сотрудничает с другими органами власти и технологическими компаниями для оценки использования ИИ и других технологий на рынке незаконных веществ».

В докладе выражается особая озабоченность тем, что «уровень потребления наркотиков растет среди наиболее уязвимых и маргинализированных групп населения». Еще одной проблемой являются растущая геополитическая напряженность и военные конфликты, из-за которых привычные маршруты наркотрафика меняются, что усложняет борьбу с распространением.

Наиболее распространенным видом каннабиноидных веществ в ЕС остается нелегальный растительный каннабис. В прошлом году более 15,4 млн европейцев использовали его в качестве наркотика, а треть случаев лечения от наркотической зависимости в ЕС приходится на каннабис.

Ситуация с героином в ЕС остается менее напряженной, но более стабильной. Власти отмечают, что это отчасти связано с наличием крупных запасов опиума в Афганистане — около 12 тыс. тонн в 2025 году. «Все более технологичные методы обработки, а также тактическое управление поставками со стороны сетей наркоторговцев способствуют сохранению доступности героина»,— указано в докладе.

«Власти ЕС продолжают изымать крупные партии героина в странах, расположенных на ключевых маршрутах наркотрафика. При этом Пакистан, особенно граничащая с Афганистаном провинция Белуджистан, в которой есть крупные морские порты, стал заметным источником поставок опиума и героина в ЕС. Анализ спутниковых снимков показывает, что в 2025 году площадь посевов опийного мака в Пакистане достигнет более 9 тыс. га»,— отмечает Управление ЕС. Среди других стран Азии в докладе выделяется Мьянма, где производство опийного мака достигло десятилетнего пика, посевные площади превысили 45 тыс. га.

По итогам прошлого года в странах ЕС было выявлено около 855 тыс. человек, которые потребляли опиоиды в особо опасных для жизни дозах. В отношении 505 тыс. потребителей было начато лечение агонистами. От передозировки опиоидами в ЕС за год скончались около 7,6 тыс. человек.

Говоря о кокаине, Управление ЕС отмечает, что производство этого вещества во всем мире, особенно в Южной Америке, находится на рекордно высоком уровне. Государства—члены ЕС сообщают об изъятии ряда крупных партий, но «данные позволяют предположить, что активизация полиции и таможни привела к сдвигу в сторону меньших или более фрагментированных партий и более разнообразных маршрутов». Основной трафик до сих пор поступает через морские порты, однако власти ЕС все чаще фиксируют инновационные способы доставки, как, например, «пилотируемые и беспилотные полупогружные аппараты, дроны и более сложные физические и химические формы сокрытия запрещенных веществ».

В докладе отмечается, что, помимо традиционных методов борьбы с производством запрещенных веществ и их трафиком силами полиции и таможни, Европейский союз «разработал системы противодействия вербовке, поддерживая партнерские отношения с платформами социальных сетей, а также меры по повышению осведомленности и цифровой грамотности населения. Меры правоохранительных органов теперь включают в себя не только пресечение деятельности с использованием сетевых технологий, выявление ключевых посредников и координаторов, но и более тесную интеграцию с мерами финансовой и внутренней безопасности, а также скоординированные действия между государствами—членами ЕС».

Евгений Хвостик