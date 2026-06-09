В Оренбуржье вынесен приговор по делу о гибели двух человек при возведении вышки связи

В Первомайском районе суд признал виновным руководителя производственного участка коммерческой организации по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомствах, обвиняемый был ответственным за соблюдение правил и норм охраны труда. Он «не обеспечил безопасную технологию производства работ и допустил до их выполнения сотрудников, не имеющих необходимых навыков». Днем 20 июня 2025 года на территории Первомайского района при подготовке к монтажу опоры антенно-мачтового оборудования (вышки связи) произошло смещение и падение бетонных плит. Они придавили двоих водителей подрядной коммерческой организации. Потерпевшие скончались на месте.

Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на три года с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также ему два года запрещено заниматься деятельностью и занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в сфере строительства.

Руфия Кутляева