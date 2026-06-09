В Челябинской области стала известна программа Бажовского фестиваля

Возле села Демарино Пластовского округа с 19 по 21 июня пройдет XXXII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Традиционно планируется работа подворий, проведение мастер-классов, выступления народных коллективов и фолк-групп, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Согласно расписанию, 19 июня на главной сцене в 18:00 начнутся выступления творческих коллективов Пластовского муниципального округа, с 16:00 до 20:00 на фестивале будут работать «Мастерская слобода» и ярмарка. На семейной площадке «Веретень» театр игр и путешествий Сатки представит иммерсивный ночной спектакль-мистериум в наушниках «Бажов. Путь каменных сказов».

В субботу, 20 июня, состоится главный фестивальный день. На главной сцене в 11:30 стартует вступительный пролог «Река времени. Урал — хроники единства». После этого в 12:00 пройдет торжественная церемония открытия Бажовского фестиваля. В 16:00 запланировано выступление оркестра народных инструментов «Малахит», после этого — заслуженного коллектива народного творчества РФ «Ералаш» и ансамбля «Солнечная радуга» из Перми.

Кроме того, в 19:45 на главную сцену выйдет фолк-группа «Матреха», а в 20:00 — фолк-группа «Ягода». В течение всего дня будут работать ярмарочные улицы, мастер-классы по парению, «Уральская кухня» и 11 подворий, представляющих быт народов Челябинской области.

Завершится фестиваль 21 июня. В 12:00 на главной сцене состоится церемония закрытия, в 12:30 — большой Бажовский хоровод.

Ольга Воробьева