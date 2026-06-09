ChatGPT, Claude и «Алиса» стали лидерами рейтинга нейросетей по отзывам пользователей

Аналитическая платформа Brand Analytics представила рейтинг популярности нейросетей в русскоязычных соцмедиа, построенный на реальных отзывах пользователей (WOM) и отличающийся от традиционных рейтингов, основанных на трафике или скачиваниях.

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За период март—май 2026 года тройку лидеров индекса популярности составили глобальные ChatGPT и Claude, а также российская Алиса AI. Аналитики связывают попадание отечественного продукта в один ряд с мировыми флагманами с «домашним преимуществом» — встроенностью в главный поисковик России и в массовые потребительские устройства.

Далее в рейтинге расположились универсальные многозадачные чат-боты Gemini, Deepseek и Grok, после которых идут нишевые сервисы: Suno (генерация музыки), Codex (работа с кодом) и NanoBanana (генерация изображений). Их обсуждают в более узких профессиональных и творческих сообществах, однако объем сообщений остается заметным.

Российский ГигаЧат от Сбера занял 11 место в рейтинге, что объясняется не качеством инструмента, а спецификой его аудитории — продукт широко используется в корпоративном секторе (B2B), тогда как методология фиксирует прежде всего массовые потребительские (B2C) упоминания, отметили в Brand Analytics.

В нижней части рейтинга, которую аналитики назвали «длинным хвостом», присутствуют такие нейросети, как Qwen, Perplexity и Midjourney, что свидетельствует, как отмечают в Brand Analytics, о высокой конкуренции и быстрой изменчивости рынка.