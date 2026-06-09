В Татарстане 200 молодых специалистов АПК смогут получить по 750 тысяч рублей

В Татарстане в этом году 200 молодым специалистам агропромышленного комплекса предоставят единовременные выплаты в размере 750 тыс. руб. Об этом сообщил начальник отдела образования, науки и инновационных технологий Минсельхозпрода республики Алмаз Гамиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Поддержку могут получить выпускники вузов и колледжей до 35 лет, если они трудоустроились в сельскохозяйственную организацию в год окончания учебы.

Обязательным условием получения выплаты является отработка в компании не менее трех лет.

Анна Кайдалова