Медведев: для реализации своей программы «Единая Россия» внесла 248 законопроектов

Фракция «Единой России» (ЕР) в Госдуме в 2025 году внесла в нижнюю палату 248 законодательных инициатив для реализации «народной программы» партии. Об этом заявил на отчетно-программном форуме «Есть результат!» в Москве председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, работа велась в тесном взаимодействии с правительством. Председатель партии подчеркнул, что многие законопроекты получили поддержку не только депутатов ЕР, но и представителей других парламентских фракций. По его мнению, это связано с тем, что инициативы сформированы на основе запросов граждан.

Господин Медведев отметил, что реализация предложений партии была синхронизирована с государственными программами и обеспечена необходимыми ресурсами, несмотря на сложную ситуацию с бюджетом. В частности, в процессе работы над федеральным бюджетом, единороссы добились увеличения финансирования «народной программы» на 174 млрд руб.

Председатель ЕР также напомнил, что «народная программа» неоднократно дополнялась в соответствии с решениями президента Владимира Путина. В результате, по словам Дмитрия Медведева, программа была приведена в полное соответствие с национальными целями развития страны.

Анна Коломенская