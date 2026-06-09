Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП со скорой помощью в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело по факту ДТП с машиной скорой помощи в Уфе, сообщает информационный центр ведомства.

Авария произошла 10 октября 2025 года. В ДТП пострадала пациентка, находившаяся в автомобиле скорой помощи.

По данным СКР, пострадавшая не согласна с оценкой тяжести полученных повреждений и суммой компенсации от страховой компании. Уфимке выплатили 250 руб., а виновника аварии привлекли только к административной ответственности.

Майя Иванова