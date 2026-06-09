Госдума запретила размещать социальную рекламу у иноагентов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий иноагентам выступать рекламодателями социальной рекламы. Ресурсы иноагентов также нельзя использовать для публикации рекламных материалов. Мера вступит в силу с 1 сентября.

Принятый закон ужесточает порядок исключения из реестра иноагентов. Согласно нововведениям, при отказе Минюста одобрить заявление об исключении повторно обратиться в ведомство можно будет только через год. При этом для физлиц, включенных в список впервые, устанавливается отдельный порядок повторного обращения.

Кроме того, документ обязывает финансовые организации и органы публичной власти предоставлять информацию о деятельности иноагентов в трехдневный срок с момента получения запроса.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») в январе. Господин Пискарев отмечал, что участие иноагентов в создании и распространении социальной рекламы может повлечь «риски искажения национальных приоритетов и навязывания чуждых ценностей». Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверял, что проект защищает «наших граждан от тех, кто предал свою страну».