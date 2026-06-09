Самарастат: средняя зарплата в Самарской области составила 83,2 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций Самарской области в марте 2026 года составила 83 230 рублей. По сравнению с мартом предыдущего года она увеличилась на 13,3%. Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В январе-марте 2026 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций региона в отношении к соответствующему периоду предыдущего года выросла на 11,9%, отмечают в ведомстве.

Максимальный размер зарплаты в отчетном периоде в Самарской области зафиксирован у работников финансовой и страховой сферы (126,2 тыс. рублей). Наименьший доход в марте 2026 года в регионе был у работников гостиниц и предприятий общепита (53,1 тыс. рублей).

Георгий Портнов