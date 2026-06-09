Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Ижевске

Пятеро человек, в их числе трое взрослых, пострадали при столкновении автомобилей «Лада Гранта» и «Рено Флюенс» на улице Областной в Ижевске. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии

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По предварительной информации, ДТП случилось 8 июня около 12:30. Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

Пострадали 39-летний водитель «Лада» и четыре пассажира «Рено»: 44-летняя женщина, трехмесячный младенец, 6-летний мальчик и 12-летняя девочка. Водитель «Рено» травм не получил.

На водителя «Лады» составлен ряд административных материалов, его отправили на медосвидетельствование на состояние опьянения.

Водителя «Рено» привлекут к ответственности за нарушение правил перевозки людей (ст. 12.23 КоАП). Младенец перевозился без детского удерживающего устройства, на руках у матери.