Для создания центра отдыха за 6 млрд рублей у нацпарка «Зигальга» ищут инвестора

Под проект строительства центра активного отдыха в селе Тюлюк у национальных парков «Зюраткуль» и «Зигальга» в Челябинской области ищут инвестора. Предполагаемый объем финансирования составит 5,9 млрд руб., сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Центр проектного развития».

Комплекс будет включать гостиницы, термальный комплекс, обсерваторию, сезонный каток, туристско-спортивный центр, музей и ресторан уральской кухни. Срок реализации — пять лет, окупаемости — 16,3 года. Туристический поток в нацпарках и горах в 2025 году превысил 100 тыс. человек в год.

Проект создали ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ) и АНО «Центр проектного развития» в рамках разработки туристической схемы макротерритории «Большой Урал».