С марта количество вейп-шопов в Перми снизилось на 9%

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе 2ГИС, на начало июня текущего года в Перми действует 360 точек продажи вейпов и электронных сигарет, с начала марта этого года их количество сократилось на 9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Пермский край стал первым регионом России, где с 1 марта этого года полностью запретили продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем добавки никотина и устройств для нагревания. Исполнение контролируют органы местного самоуправления. Им даны полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы: для должностных лиц 15–20 тыс. руб., для юридических лиц — 50–100 тыс. руб.

После вступления в силу закона от 1 марта зампред правительства Пермского края Алексей Чибисов сообщил о намерении разработать поправки к нему. Такую необходимость он объяснил тем, что пермские предприниматели пытаются «придумать схемы обхода». Так, в новой редакции закона запрещается не только розничная продажа никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления, но и хранение и распространение товара. Изменения вступят в силу осенью этого года.