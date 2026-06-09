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Полузащитники Максим Кузьмин и Эдгар Севикян покидают «Акрон»

Полузащитники Максим Кузьмин и Эдгар Севикян завершают выступление в «Акроне». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Игроки покидают клуб по истечению срока контракта и арендного соглашения соответственно.

Максим Кузьмин провел в «Акроне» два полноценных сезона, сыграв 48 матчей в Российской премьер-лиге и 9 матчей в Кубке России. Эдгар Севикян перешел в тольяттинский клуб в сентябре 2025 года и провел в его составе 15 матчей во всех турнирах.

Андрей Сазонов