Полузащитники Максим Кузьмин и Эдгар Севикян покидают «Акрон»

Полузащитники Максим Кузьмин и Эдгар Севикян завершают выступление в «Акроне». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Игроки покидают клуб по истечению срока контракта и арендного соглашения соответственно.

Максим Кузьмин провел в «Акроне» два полноценных сезона, сыграв 48 матчей в Российской премьер-лиге и 9 матчей в Кубке России. Эдгар Севикян перешел в тольяттинский клуб в сентябре 2025 года и провел в его составе 15 матчей во всех турнирах.

Андрей Сазонов