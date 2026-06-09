В Набережные Челны прибыл вице-премьер России Дмитрий Патрушев

В Татарстан с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев. В международном аэропорту «Бегишево» его встретил раис республики Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Они посетили завод «КамАЗ» в Набережных Челнах. На предприятии им показали производственные площадки, конвейер и новые грузовики поколения К5, включая шасси для спецтехники и мусоровозов.

Также делегация посетила Научно-технический центр компании, где ознакомилась с новыми моделями автотехники.

Анна Кайдалова