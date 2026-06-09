В Москве простились с советником главы ЦБ Алексеем Можиным

В Москве прошла церемония прощания с советником главы Банка России Алексеем Можиным. Он умер 3 июня в возрасте 69 лет. Экономиста похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Отпевание российского экономиста прошло в Центральной клинической больнице Москвы. Воспоминаниями о господине Можине поделились бывший вице-премьер России Алексей Кудрин, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, бывший представитель российского президента в Группе двадцати Светлана Лукаш, бывший исполнительный директор от России во Всемирном банке Андрей Бугров.

Алексей Можин занимал пост исполнительного директора МВФ от России с 1996 по 2024 год. С 2014 года стал дуайеном (главой дипломатического корпуса) совета директоров МВФ как старейший член исполнительного совета фонда. В 2024-м назначен советником председателя Центробанка, сменив на этом посту Ксению Юдаеву.