Деятели кино Франции выступили против бойкота режиссеров России, Ирана и Израиля

Группа деятелей кино Франции, включая Натали Портман, Жюстин Трие и Жака Одиара, выступила против практики «культурного бойкота» российских, иранских и израильских режиссеров из-за несогласия с действиями или политикой тех стран, которые они представляют. Соответствующее послание было опубликовано в газете Le Monde.

Авторы послания привели в пример случай с израильским режиссером Надавом Лапидом, который был исключен из состава жюри намеченного на июль Международного кинофестиваля в Марселе из-за давления и призывов к бойкоту со стороны антиизраильских активистов и в итоге полностью отказался от участия.

Представители киноиндустрии призвали «преодолеть абсурд» и коллективно обдумать инструменты, которые защитили бы составителей программ, владельцев кинотеатров, вещателей, критиков и артистов от внешнего давления.

Екатерина Наумова