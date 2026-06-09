В Ижевске задержали двух участниц группового избиения сверстницы в скейт-парке

По уголовному делу об избиении подростка в ижевском скейт-парке задержали двух 16-летних девушек. Как сообщили в СУ СКР по Удмуртии, им инкриминируется хулиганство (ст. 213 УК, до семи лет лишения свободы).

Одна из задержанных признала свою вину. СК решает вопрос о ходатайстве для избрания меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, конфликт произошел в конце мая. По предварительным данным, участницам группового избиения не понравился внешний вид сверстницы. Пострадавшую били по лицу и пинали ногами .Подросток была госпитализирована.