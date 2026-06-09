В Самаре директор коммунальной службы оштрафован за то, что оставил село без воды
Директор ресурсоснабжающей организации из Самарской области привлечен к административной ответственности за срыв нормативных сроков ликвидации аварии. Жители села в Исаклинском районе в нарушение требований жилищного законодательства почти сутки оставались без холодного водоснабжения. Сумма штрафа для руководителя составила 35 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Контрольный орган провел проверку инцидента в селе Исаклинского района, где местные жители столкнулись с длительным отсутствием холодной воды. Надзорное ведомство установило, что причиной стала коммунальная авария — порыв на водопроводной сети.
Жители села оставались без холодной воды 19 часов. Это превышает нормативно допустимый период отключения услуг, установленный правилами.
Директор РСО получил представление. Государственная жилищная инспекция региона усмотрела в действиях руководителя предприятия нарушение по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ и оштрафовала его.