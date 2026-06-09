В Самаре директор коммунальной службы оштрафован за то, что оставил село без воды

Директор ресурсоснабжающей организации из Самарской области привлечен к административной ответственности за срыв нормативных сроков ликвидации аварии. Жители села в Исаклинском районе в нарушение требований жилищного законодательства почти сутки оставались без холодного водоснабжения. Сумма штрафа для руководителя составила 35 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку инцидента в селе Исаклинского района, где местные жители столкнулись с длительным отсутствием холодной воды. Надзорное ведомство установило, что причиной стала коммунальная авария — порыв на водопроводной сети.

Жители села оставались без холодной воды 19 часов. Это превышает нормативно допустимый период отключения услуг, установленный правилами.

Директор РСО получил представление. Государственная жилищная инспекция региона усмотрела в действиях руководителя предприятия нарушение по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ и оштрафовала его.