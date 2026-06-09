После рейда нижегородской полиции из России выдворят 19 мигрантов

Сотрудники МВД, УФСБ и Росгвардии провели в Нижнем Новгороде рейд, по итогам которого из России по решению суда выдворят 19 иностранцев, а в отношении предполагаемого организатора незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки документов на улице Бурнаковской выяснилось, что пять граждан среднеазиатской республики находились в России без постановки на миграционный учет. У 13 мигрантов истек срок пребывания в РФ, однако они не покинули страну. Еще 18 иностранцев работали без патента или по профессии, не указанной в разрешительных документах, а 15 человек не прошли медицинское освидетельствование и дактилоскопию. В отношении них составили 51 административный протокол со штрафами на общую сумму 102 тыс. руб., отметили в МВД.

В полиции добавили, что иностранцы работали на производстве по переработке электроники. Там для них были созданы условия для длительного проживания со спальными местами, кухней и баней.

Предполагаемым организатором незаконной миграции в полиции считают 47-летнего иностранца, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ. Также полиция выявила два факта фиктивной постановки мигрантов на учет в садоводческом товариществе и на проспекте Гагарина.

Владимир Зубарев