Житель Самарской области арестован за нарисованную на асфальте свастику

В Тихорецке Краснодарского края задержан 53-летний житель Самарской области, нарисовавший сметаной свастику на асфальте во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самарец приехал в Тихорецк обучаться на помощника машиниста. После задержания он раскаялся и рассказал, что действовал намеренно.

В отношении хулигана составлен административный протокол. Решением суда он арестован на 10 суток.

Андрей Сазонов