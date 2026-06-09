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Житель Самарской области арестован за нарисованную на асфальте свастику

В Тихорецке Краснодарского края задержан 53-летний житель Самарской области, нарисовавший сметаной свастику на асфальте во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самарец приехал в Тихорецк обучаться на помощника машиниста. После задержания он раскаялся и рассказал, что действовал намеренно.

В отношении хулигана составлен административный протокол. Решением суда он арестован на 10 суток.

Андрей Сазонов