Минфин анонсировал SPO «Аэрофлота» осенью 2026 года

Министерство финансов РФ ожидает размещения дополнительного пакета акций (SPO) крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) на бирже осенью 2026 года. Об этом на конференции НАУФОР заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Сейчас государству принадлежит 73,8% акций «Аэрофлота». Даже после реализации указанного пакета у РФ останется контрольный голосующий пакет, подчеркнул господин Чебесков. Росимущество ранее выставило на продажу 23,76% акций «Аэрофлота». Итоги конкурса по выбору организатора сделки должны быть подведены 9 июня.

По словам Ивана Чебескова, всего в этом году ожидается 2-3 SPO компаний с госучастием, тогда как первичные размещения (IPO) госкомпаний вероятны лишь в следующем году. «Процесс подготовки компании к IPO длительное время занимает», — пояснил Чебесков и добавил, что пул негосударственных компаний, готовящихся к выходу на биржу, значителен.

Крупнейшее SPO в этом году планирует провести банк ВТБ. Сделка может состояться раньше осени, банк намерен привлечь 300–400 млрд руб. «Мы консультируемся с профессиональными участниками, с инвестбанкирами, которые тоже оценивают спрос на рынке, оценивают окна возможностей», — отметил Иван Чебесков.

Минфин в этом году также ожидает приватизации госпакета Новороссийского морского торгового порта. Правительство уже включило 20-процентный госпакет одного из крупнейших портовых операторов страны в программу приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы.