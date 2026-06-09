В «Алексеевском» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Башкирии вел процедуру наблюдения в АО «Агропромышленный комплекс «Алексеевский». Об этом следует из карточки дела на сайте суда. Определение пока не опубликовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство магазинов "Алексеевского" весной этого года были закрыты

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Большинство магазинов "Алексеевского" весной этого года были закрыты

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

По данным UTV, временным управляющим назначен Искандар Кудашев.

АО АПК «Алексеевский» зарегистрировано в Уфимском районе в мае 2021 года. Ранее предприятие вело деятельность в виде государственного унитарного сельхозпредприятия. Единственный акционер — республика. По итогам 2025 года компания получила убыток более 1,5 млрд руб. при выручке 1,25 млрд руб. В марте руководство компании объявило о намерении подать на банкротство. Дело о несостоятельности «Алексеевского» началось в начале апреля по заявлению ООО «Торговый дом "Милк"».

Олег Вахитов