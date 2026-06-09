В «Алексеевском» введена процедура наблюдения
Арбитражный суд Башкирии вел процедуру наблюдения в АО «Агропромышленный комплекс «Алексеевский». Об этом следует из карточки дела на сайте суда. Определение пока не опубликовано.
Большинство магазинов "Алексеевского" весной этого года были закрыты
Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ
По данным UTV, временным управляющим назначен Искандар Кудашев.
АО АПК «Алексеевский» зарегистрировано в Уфимском районе в мае 2021 года. Ранее предприятие вело деятельность в виде государственного унитарного сельхозпредприятия. Единственный акционер — республика. По итогам 2025 года компания получила убыток более 1,5 млрд руб. при выручке 1,25 млрд руб. В марте руководство компании объявило о намерении подать на банкротство. Дело о несостоятельности «Алексеевского» началось в начале апреля по заявлению ООО «Торговый дом "Милк"».