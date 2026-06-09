В Татарстане вдвое вырос спрос на пионы

Жители Татарстана с начала года стали в два раза чаще покупать пионовидные растения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Интерес к розам пионовидных сортов начинает увеличиваться с марта, а пик спроса приходится на июнь. В этот период средняя стоимость одного пиона снижается примерно на 30% по сравнению с началом мая — до 543 руб.

В первые недели лета пионы занимают второе место по числу проданных букетов после роз. При этом почти каждая пятая проданная роза относится к пионовидным сортам.

В Татарстане вырос спрос и на другие цветы: продажи диантусов увеличились на 26%, а гортензий — на 49% по сравнению с прошлым годом.

Анна Кайдалова