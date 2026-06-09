В Башкирии за неделю произошло пять ДТП с участием диких животных

За неделю в Башкирии случилось пять дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, сообщил министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов. В Иглинском, Чишминском и Дюртюлинском районах сбили двух лосей и трех косуль, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области

Число аварий увеличилось в мае – июне, так как в это время животные чаще выходят на проезжую часть, особенно рано утром и в сумерках, пояснил министр.

С начала года в республике зарегистрировали 65 столкновений с дикими животными — сбили 40 лосей, 22 косули, трех кабанов.

Майя Иванова